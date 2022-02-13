В Челябинской области выявлено более 5 тысяч новых случаев ковида

В Челябинской области за сутки выявлено 5 тысяч 107 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 893 школьника.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 18 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 227 тысяч 232 инфицированных. 7 тысяч 952 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 670).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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