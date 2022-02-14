Энергоэффективность принесла уральским металлургам дополнительные полмиллиарда рублей

ММК продолжает повышать энергоэффективность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2021 году во всех подразделениях Группы ПАО «ММК» продолжилась работа по повышению энергоэффективности. Суммарный планируемый экономический эффект от реализации программ по снижению энергопотребления составил около полумиллиарда рублей.

В сентябре 2021 года ПАО «ММК» успешно прошло вторую наблюдательную экспертизу системы энергетического менеджмента компании на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2018 с подтверждением сертификата TÜV Internatioal Certification (Германия). По результатам проведенной наблюдательной экспертизы система энергетического менеджмента ПАО «ММК» признана результативной и в полной мере соответствующей требованиям международного стандарта.

В числе важных направлений повышения энергоэффективности производственных процессов в Группе ММК – проработка и внедрение соответствующих рационализаторских предложений. В общей сложности в 2021 году посредством специального приложения «Платформа энергоменеджмента» (ПЭМ) было подано 787 энергоэффективных идей, из них реализована 301 идея с плановым годовым экономическим эффектом от внедрения 209 млн рублей. Кроме того, в прошлом году были реализованы 5 малобюджетных высокоэффективных проектов (baby-capex), планируемый эффект от которых составляет в общей сложности 249 млн рублей.

Также в 2021 году продолжилось выполнение обязательств по договорам на оказание энергосервисных услуг по проекту автоматизированного комплекса управления приводами дымососов системы утилизации конвертерных газов кислородно-конвертерного цеха (эффект за год – 20,4 млн рублей), проекту по замене потолочного освещения паровоздуходувной электростанции (эффект – 2,7 млн рублей) и проекту по замене потолочного освещения энергоцеха (эффект – 1,5 млн рублей).

С июля 2021 года введена в промышленную эксплуатацию бизнес-система «Эволюция», созданная для формирования, анализа и выбора приоритетных предложений, обоснования инвестиций для их реализации, обеспечения единого подхода к расчету экономической эффективности и других оптимизируемых показателей. Система наглядно представляет результаты, достигнутые в рамках реализации как отдельных предложений, так и сформированных из них портфелей.

В рамках внедрения бизнес-системы «Эволюция» разработан интерфейс передачи из блока сопровождения идей «ПЭМ» данных по различным типам предложений для дальнейшей проработки и анализа информации. В БС «Эволюция» передаются данные о планируемых затратах, эффекте, описание основных принципов, на которых предполагается реализация предложения.

Результатом планомерной работы компании по развитию системы энергетического менеджмента стало снижение чистого энергопотребления на тонну стали в 2021 году по отношению к 2020 году по Группе ПАО «ММК» на 5,6%. В 2021 году увеличена выработка собственной электрической энергии на электростанциях комбината по отношению к предыдущему году на 2% (11,7 МВт/ч). Кроме того, возросла утилизация вторичных газов на электростанциях в 2021 году в сравнении с 2020 годом: доменного газа – на 350 млн кубометров (5%), коксового газа – на 4 млн кубометров (1%). Следствием этого стало снижение использования электростанциями комбината природного газа на 1,1% в общем топливном балансе ПАО «ММК».

Помимо экономического эффекта, планомерная работа компании в области энергосбережения и повышения энергоэффективности имеет важное экологическое значение, позволяя уменьшить выбросы загрязняющих веществ и сократить эмиссию парниковых газов. В планах ПАО «ММК» снизить к 2025 году выбросы эквивалента углекислого газа до 1,8 тонн на тонну стали, что ниже среднемирового показателя по данным Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel).

Челябинск, Виктор Елисеев

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