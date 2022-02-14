В Челябинске на день отключат воду

В Калининском районе Челябинска на целый день отключат воду.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУП ПОВВ, отключение связано с плановой врезкой нового водовода на улице Набережной.

В связи с этим, 16 февраля с 9:00 до 20:00 без водоснабжения останутся здания в квадрате улица Кирова (нечетная сторона, а так же церковь Троицы, ТК «Европа-Азия», органный зал «Родина») – проспект Победы – улицы Набережная и Береговая – улица Братьев Кашириных (четная сторона).

Кроме того, под отключение подпадают дома №№32, 34, 34а по Братьев Кашириных и дома №№60а, 62, 62а, 64, 97в, 99, 99а, 99б, 99д, 101а и 101б.

Планируется 2 подвоза воды: в 11:30 к домам №1 по улице Набережной и №№9-4, 9-5,9-6 по улице Кирова; в 15:00 к домам №№ 12а и 12б по Набережной.

Челябинск, Павел Зварзин

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