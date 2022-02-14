В Челябинске в зоопарке погиб рысенок

В Челябинском зоопарке выясняют обстоятельства гибели рысенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пятницу, 11 февраля, в Челябинском зоопарке погиб рысенок. Эту информацию подтвердили в пресс-службе учреждения.

«Да, к сожалению, у нас погиб рысенок. Сейчас идет внутреннее расследование», – сообщили представители зоопарка. Сотрудники учреждения также уточнили, что малыш погиб от лап другой хищной кошки.

Вероятной причиной гибели рысенка могло стать то, что сотрудники не закрыли вольер, и тот опасно близко подошел к клетке с другим хищником – снежным барсом.

Напомним, двое котят родились 16 мая прошлого года у пары рысей Пятнышка и Персея. Это был первый случай в истории Челябинского зоопарка.

В прошлом году в учреждении погибли несколько животных. Осенью отравили медведей. Двое из них – Маша и Степан – погибли. Еще двух удалось спасти. Как выяснилось, их накормили мясом с мышьяком. В настоящее время расследуется уголовное дело по данному факту.

Челябинск, Виктор Елисеев

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