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Понедельник, 14 февраля 2022, 12:37 мск

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В Челябинске велокурьер напал на пешехода

Велокурьер избил челябинца ломом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 13 февраля, на улице Чайковского в Курчатовском районе областного центра.

Курьер службы доставки продуктов не смог объехать шедшего впереди него по тротуару мужчину и набросился на него с ломом. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.

«В настоящее время сотрудник службы доставки находится в отделе полиции, после его опроса будет принято решение о привлечении его к административной или уголовной ответственности», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Челябинск, Виктор Елисеев

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