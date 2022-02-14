Чиновника мэрии Челябинска задержали за взятку в четверть миллиона

В Челябинске задержали чиновника городской администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника отдела муниципального контроля комитета по управлению имуществом администрации Челябинска.

По данным следствия, в 2020-2021 годах чиновник получил не менее 250 тысяч рублей от бизнесмена за то, что избавил предпринимателя от проверок использования им земельного участка и расположенного на нем здания.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Как пишет «Знак.ком», это может быть не единственным преступным эпизодом в действиях чиновника.

Челябинск, Виктор Елисеев

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