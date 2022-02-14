Жительница Миасса, уйдя в отрыв, спалила первый попавшийся на дороге дом

Жительница Миасса осуждена за неосторожное уничтожение чужого имущества в результате пожара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №1 Карабаша признал 34-летнюю жительницу Миасса виновной в уничтожении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с огнем.

Пожар женщина устроила в деревне Мухаметово, расположенной в административных границах Карабаша. В августе 2021 года жительница Миасса приехала повеселиться в окрестности города. Спиртное лилось рекой, пока ночью 19 августа она не очнулась на пустынной дороге в полном одиночестве. Замерзнув, решила погреться. Для этого перелезла через первый попавшийся забор. Хозяев дома не оказалось, и незваная гостья сама затопила печь в бане, находившейся на земельном участке.

Пока женщина разжигала огонь, ей позвонили на сотовый, и она вышла для разговора на улицу, оставив печь без присмотра. Вернувшись, увидела пожар в бане, испугалась и попыталась убежать. Женщину задержали жители деревни, передав полиции.

В результате пожара сгорели дом, имущество и автомобиль ВАЗ 2114. Общая стоимость ущерба превысила 1,5 миллиона рублей.

Суд приговорил виновную к 1 году исправительных работ с удержанием в доход государства 20% заработной платы.

Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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