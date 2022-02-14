Четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и легковушки в центре Челябинска

Четверо челябинцев пострадали при столкновении маршрутного такси и «Лады».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 14 февраля, в Челябинске на пересечении улиц Доватора и Шаумяна в Центральном районе города.

Столкнулись маршрутный микроавтобус, следовавший по маршруту №56 в сторону от центра города, и автомобиль «Лада».

На месте ДТП в настоящее время работают экипажи ГИБДД, скорой медицинской помощи и МЧС.

Известно, что в результате аварии пострадали четыре человека, в том числе – пассажир маршрутки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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