Рекрутеры: для чиновников любовь не актуальна

Российские работодатели часто требуют от соискателей любви.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне Дня всех влюбленных Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала более миллиона вакансий, открытых в России с начала 2022 года, и выяснила как часто и какой именно любви работодатели требуют от соискателей.

За январь-февраль 2022 года на hh.ru было открыто 16 тысяч вакансий, содержащих такое требование как любовь к чему-либо – это 1,2% от общего числа предложений о работе. Чаще всего «вакансии с любовью» встречаются в сферах «Продажи» (40% от всех предложений, где фигурирует фраза «любовь к»), «Начало карьеры, студенты» (21%) и «Наука, образование» (14%), реже всего – в сферах «Добыча сырья» и «Госслужба, НКО» (буквально единичные случаи).

Среди регионов «любвеобильность» соискателей больше всего ценят в Москве (31% от всех вакансий «с любовью» и 2% от всех вакансий в городе), Санкт-Петербурге (13% и 2% соответственно), Московской области (7% и 1%) и Краснодарском крае (5% и 1%). Южный Урал сохраняет «суровый» имидж: на Челябинскую область приходится 1,3% от всех российских вакансий «с любовью», в целом такое требование содержат 0,8% вакансий от общего числа предложений о работе в регионе.

Самое распространенное пожелание в таких вакансиях – это любовь к людям (19%). Чаще всего подобное требование предъявляют представителям сферы продаж (49%), административному персоналу (12%) и работникам индустрии гостеприимства (12%). На втором месте – любовь к детям: такое пожелание есть в 17% вакансий «с любовью». Как правило, это работа в сферах «Наука, образование» (69%), «Домашний персонал» (32%) и «Спорт, красота» (12%).

Замыкает первую тройку любовь к делу, профессии и работе как таковой – 11%. Обычно встретить такую формулировку можно в сферах «Продажи» (31%), «Медицина, фармацевтика» (15%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (14%).

Чуть менее распространены такие запросы, как любовь к животным (7%). При этом упоминание любви к котам, кошкам и котикам встречается в два раза реже, чем к собакам. В 2% случаев говорится о необходимости любви к общению, к продажам, к цифрам и к чистоте.

Любопытно, что в 38 вакансиях, открытых с начала года, фигурирует любовь к себе, в 32 вакансиях – любовь к деньгам, в 34 – к музыке, в 31 вакансии – к труду, в 30 – к жизни, в 25 – к путешествиям (например, в вакансии для няни). Среди единичных требований можно отметить любовь к России, к рок-музыке и даже к сериалам (в последнем случае речь идет о финансовом аналитике).

Иногда в «вакансиях с любовью» встречаются весьма необычные формулировки. Так, в предложении для личного помощника руководителя в столице прописано требование «любить Москву хоть немного». Еще одна московская компания ищет Senior Unity Developer, для которого характерна «любовь к превращению хаоса требований в порядок взаимодействующих систем». Управляющему баней в Санкт-Петербурге необходимо иметь «умопомрачительную любовь к бане и СПА», от супервайзера в Ростове-на-Дону ждут «искренней любви и страсти к бренду Apple», а менеджер по работе с клиентами в Красноярске должен «любить работать в офисе на своем рабочем месте».

«В большинстве случаев связь между любовью к чему-либо и рабочим функционалом вполне очевидна, например, от программистов ждут любви к чистоте кода, а от менеджеров по продажам – любви к продажам. Иногда такое требование демонстрирует особенности корпоративной культуры, например, в вакансии для директора по строительству указана любовь к природе», – рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

В Челябинске сегодня открыта вакансия флориста, где обязательное условие – «любовь к цветам и людям», а также вакансия автослесаря, которому необходима «любовь к порядку в работе». Еще один челябинский работодатель находится в поисках организатора внутрикорпоративных мероприятий, которого отличает «любовь к четкой организации всего вокруг и любовь к общению по существу и достижению результата в переговорах». Есть в регионе предложение и для того, кто испытывает «любовь к мобильным играм».

А вот от чиновников никакой любви никто не требует.

Челябинск, Виктор Елисеев

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