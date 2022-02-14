В центре Челябинске на полтора месяца ограничат движение транспорта

Челябинских водителей предупредили об ограничении движения в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по строительству сетей телефонизации, водоснабжения и водоотведения с 9 часов 15 февраля до 22 часов 17 февраля будет закрыто движение транспорта по улице Красноармейской в районе дома №117 (стр.).

Кроме того, будет ограничено движение по улице Карла Маркса в два этапа:

с 9 часов 21 февраля до 22 часов 2 марта – в районе здания по улице Красноармейская, 117 (стр.);

с 9 часов 3 марта до 22 часов 31 марта – в районе здания по улице Красноармейская, 77.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»