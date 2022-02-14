В Челябинске и Магнитогорске годовщину гибели Немцова решили отметить антивоенными акциями

В годовщину гибели Бориса Немцова оппозиция планирует акции в Челябинске и Магнитогорске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения партии «Яблоко», 27 февраля в городах Челябинской области планируют провести серию акций «БОРИСь ЗА МИР».

Уведомления о проведении массовых мероприятий были поданы руководством местных отделений партии в Челябинске и Магнитогорске. В областном центре намерены провести митинг, в Магнитке – шествие.

Челябинск, Виктор Елисеев

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