В Челябинске и Магнитогорске годовщину гибели Немцова решили отметить антивоенными акциями

В годовщину гибели Бориса Немцова оппозиция планирует акции в Челябинске и Магнитогорске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения партии «Яблоко», 27 февраля в городах Челябинской области планируют провести серию акций «БОРИСь ЗА МИР».
Уведомления о проведении массовых мероприятий были поданы руководством местных отделений партии в Челябинске и Магнитогорске. В областном центре намерены провести митинг, в Магнитке – шествие.
Челябинск, Виктор Елисеев
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