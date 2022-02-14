Россияне все чаще подписывают брачные договоры при обмене кольцами

В России растет доля новых семей, обзаводящихся брачным контрактом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской областной нотариальной палаты, в прошлом году россияне оформили 148,3 тысячи брачных договоров, что составляет 16% от общего числа зарегистрированных за тот период браков.

«В нашей стране нет массовой традиции регулировать отношения «бездушными контрактами». Однако с каждым годом скепсиса становится все меньше, а брачных договоров – все больше. За последние 5 лет их количество выросло на 67%, а если сравнивать с показателями десятилетней давности – более чем в три раза», – отмечают представители нотариального сообщества региона.

По информации палаты, одна из распространенных причин заключить брачный договор – отнюдь не скорый развод, а ипотека. Например, когда один из супругов не может быть созаемщиком из-за плохой кредитной истории, отсутствия «белых» доходов или по иным причинам. В брачном договоре можно указать, что все обязательства и риски ложатся на одного партнера. Или, наоборот, разделить ответственность и жилплощадь между обоими супругами, если кредит был оформлен одним из них еще до похода в ЗАГС.

Иногда брачный договор является обязательным условием банка-кредитора, а ситуации, при которых он заключается, могут быть не совсем стандартными. Так, в практике нотариусов бывают случаи, когда брачный договор нужен паре, где один из супругов отбывает наказание в исправительном учреждении.

«Практика показала, что в пандемию стало больше брачных договоров между парами, в которых один из супругов занимается бизнесом. Супруги договариваются, например, что доля в ООО, все связанные с этим права и обязанности переходят мужу, а квартира – жене. Это делается для того, чтобы в случае банкротства или долгов компании вывести «из-под удара» жилье семьи. Однако важно учитывать, что подобная тактика не сработает, если компания успела насобирать долгов или уже «банкротится», так как кредиторы могут оспорить брачный договор», – рассказали представители нотариата.

Растет в России и число разводов. По данным Росстата в прошлом году в России зафиксировано более 644 тысяч разводов. Это на 14% превышает цифру 2020-го.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»