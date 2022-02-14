Стоимость входа в нацпарк «Зюраткуль» выросла вдвое

В Челябинской области вырастет стоимость входа в один из национальных парков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 марта размер платы, взимаемой за посещение особо-охраняемой природной территории национального парка «Зюраткуль» составит 200 рублей с человека (ранее было 100 рублей). Об этом сообщает руководство учреждения на странице парка в социальных сетях.

«Теперь по всей России за посещение охраняемых природных территорий федерального значения предельные размеры платы установлены на уровне не менее 1% от установленной величины федерального прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за одно посещение», – объяснили в нацпарке увеличение цены входа.

Изменятся и льготы на посещение территории: правом бесплатного посещения парка могут воспользоваться пенсионеры, дети дошкольного и школьного возраста, многодетные и малоимущие семьи, инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи, ветераны боевых действий и ряд других категорий.

Как уточнили представители «Зюраткуля», с 6 февраля по 28 февраля стоимость билета на подготовительный период повышается и до начала марта стоимость за вход в национальный парк «Зюраткуль» будет 150 рублей с человека. Такая стоимость была согласована с министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Зато повезет жителям Саткинского района. В настоящее время они могут проехать в национальный парк по льготной цене за билет по 50 рублей, предоставив подтверждающие документы. Для жителей поселков Зюраткуль, Магнитский и Сибирка, села Тюлюк и поселка Меседа, а также для их близких родственников, посещение национального парка бесплатно. С 1 марта въезд в парк для жителей всего Саткинского района будет бесплатным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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