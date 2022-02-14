Но Южном Урале температура опустится ниже 30 градусов мороза

В Челябинской области похолодает до -31 градуса.

Как сообщили РИА «Новый День» Челябинском гидрометцентре, в ночь на вторник, 15 февраля, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, туманы.

Температура воздуха -16, -24 градуса по Цельсию, в низинах -26, -31, в горах – до -15 градусов. Днем столбик термометра поднимется к отметкам -4, -9 градусов, в низинах – до -14 градусов Цельсия.

В ночь на 16 февраля синоптики обещают облачную погоду с прояснением, преимущественно без осадков. Температура 12-17 градусов ниже нуля, в низинах похолодает до – 22 градусов, а вот на западе области будет не ниже -7. Днем ожидается 1-6 градусов ниже нуля, в низинах – до -10 градусов.

В четверг, 17 февраля, ночью температура будет такой же, как сутки назад. Днем столбик термометра доберется до нулевой отметки. В низинах по-прежнему будет холоднее всего, но и здесь синоптики обещают не ниже -8 градусов.

В Челябинске в ночь на вторник ожидается -19, -21 градус по Цельсию, днем воздух прогреется до 6-8 градусов ниже нуля. 16 февраля ночью будет -15, -17 градусов, днем -2, -4 градуса.

В ночь на 17 февраля синоптики обещают 12-14 градусов ниже нуля, днем столбик термометра вплотную подойдет к нулевой отметке – в областном центре ожидается -1, -3 градуса по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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