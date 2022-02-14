Семья 89-летнего магнитогорца винит врачей в смерти родственника

В Магнитогорске 89-летний пенсионер больше суток дожидался операции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родственники 89-летнего жителя Магнитогорска намерены привлечь прокуратуру к выяснению обстоятельств смерти родственника. Они уверены, что потеряли родного человека из-за неверного диагноза, поставленного первоначально медиками. Об этом рассказал в социальных сетях внук пенсионера.

По словам магнитогорца, скончался мужчина 11 февраля. Перед этим родственники больше суток добивались, чтобы ему сделали необходимую операцию.

Плохо пенсионер почувствовал себя 7 февраля. С сильными болями в животе его доставили на «скорой» в городскую больницу №1 Магнитогорска. Врачи взяли у него анализы, поставили металлический катетер, сделали укол анальгина и, вручив рецепты, отправили лечиться домой. Но утром 8 февраля пенсионер чувствовал себя намного хуже. «Я не могу представить, как он пережил ночь с 7 на 8 февраля, его крючило от боли, он сразу попросил вызвать скорую, повторно объяснив матом, что не прошло и не помогли ни таблетки, ни укол, ни тем более этот катетер», – рассказывает внук пожилого магнитогорца.

Мужчине вновь вызвали скорую помощь, которая повезла его в больницу. На этот раз мужчину обследовал другой врач, заявивший, что катетер ставить было не нужно, и возможно, ему необходима операция. Но хирург, которого позвали к старику, с этим предположением не согласился. Магнитогорцу сделали укол обезболивающего и стали прощаться.

Родственники попробовали убедить медиков госпитализировать пенсионера. Но хирург заявил, что не видит для этого оснований. Наконец, им предложили поехать в городскую больницу №3. Но и там отказались принимать больного. «Зачем вы его сюда привезли? – заявила родственникам южноуральца дежурный фельдшер. – Какая мне разница, что вас сюда отправили?»

Даже когда медиков все уже убедили госпитализировать пенсионера, фельдшер, по словам внука пожилого мужчины, не торопилась оформлять его в качестве пациента. «Ее ответ, почему она до сих пор не оформила деда, был таков: «Я голодная и я иду кушать, и никого сейчас оформлять не буду», – возмущается внук магнитогорца. – Я клянусь, я подписываюсь под каждым своим словом и пишу не анонимно. Мне пришлось вмешаться в беспредел этого фельдшера, будучи далеким от медицины и клятв, я не мог поверить все равно, как этот человек вообще может находиться в данном учреждении. Хирург старался успокоить ее, в то время как она, буквально выпучив глаза, мне кричала, какая она может быть вредная».

Наконец, взяв у южноуральца экспресс-тест на коронавирус, его снова отправили в больницу №1 с рекомендацией как можно скорее его прооперировать. Там горожане провели еще полтора часа в ожидании КТ. Лишь вечером 8 февраля мужчине сделали операцию. 11 февраля он умер в больнице.

Теперь в поисках истины магнитогорцы намерены обратиться в прокуратуру и суд. Они уверены, что, не устрой медики этот бессмысленный «футбол», родственника можно было спасти или хотя бы не заставлять его умирать в мучениях.

По информации министерства здравоохранения Челябинской области, сейчас в больнице идет ведомственная проверка по этому случаю.

Челябинск, Виктор Елисеев

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