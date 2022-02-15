15 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

15.02.2022, вторник
-
09:20 Челябинск – В Челябинской областной клинической больнице расскажут об уникальной операции – ювелирной резекции печени, которую провели хирурги ЧОКБ через несколько проколов 24-летней пациентке из Самары (ул. Воровского,70, ЧОКБ, корпус 3)
-
10:00 и 11:00 Челябинск – Занятие «Мышонок и карандаш» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23А)
-
10:30 Челябинск – Открытие Дня метеорита. Презентация выставки метеоритов «Вселенной легкое касание» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100)
-
11:00 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества», посвященной Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (мемориал «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы)
-
12:00 Челябинск – Круглый стол «Гражданин и кредит: от ростовщичества к цивилизованному рынку» на платформе Zoom (Общественная палата Челябинской области)
-
12:00 Челябинск – Торжественное собрание, посвященное 116-летию со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля (сквер около памятника Мусы Джалилю, перекресток улиц Тимирязева и Пушкина)
-
12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Проведение в Челябинской области Всероссийского Форума народной хореографии «Уральский перепляс» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
-
17:00 Челябинск – Выставка детских рисунков, подведение итогов конкурса «День метеорита – 2022», посвященного годовщине падения небесного тела на территорию Челябинской области и награждение его победителей памятными подарками (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100)
-
18:00 Челябинск – Второе занятие в рамках цикла «Несуровый лекторий». Вход по предварительной записи, по предъявлении QR-кода и с соблюдением масочного режима (лекторий «КЦ11», ул. Клары Цеткин, 11)
-
18:30 Челябинск – Премьера «Маленькой торжественной мессы» Джоакино Россини в исполнении хора и народного артиста России Владимира Хомякова (орган) (органный зал «Родина», ул. Кирова, 78)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube