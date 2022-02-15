15 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества», посвященной Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (мемориал «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы)