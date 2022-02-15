Рекультивация свалок: Москва приказала южноуральским чиновникам умерить аппетиты

В Минприроды России заявили о завышении стоимости рекультивации свалок в девяти регионах страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко поручила сократить стоимость работ по рекультивации 12 самых дорогих свалок, которая должна была пройти в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна».

Наиболее проблемными оказались шесть свалок в Краснодарском крае, Башкирии, Тверской и Челябинской областях. По данным Минприроды, сметы на их рекультивацию (работы должны закончиться в 2023 году) оказались завышены на 2,3 миллиарда рублей. Министерство уже направило регионам поручение оптимизировать расходы.

Всего в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина ведомство выделило 12 «самых дорогих» свалок в девяти регионах, по которым необходимо будет сократить расходы. Это свалки в Карелии (Беломорск и Пудож), Башкирии (Кумертау и Сибай), Приморском (Артемовск) и Краснодарском краях (Славянск-на-Кубани), Калининградской (Гусев), Белгородской (Грайворон), Челябинской (Миасс и Троицк), Кировской (Омутнинск) и Тверской областях (Бологое).

Эксперты предполагают, что превышение сметы могло произойти из-за того, что они рассчитывались до принятия методики и типовых технических решений. Минприроды утвердило их осенью 2021 года. Согласно документам, ликвидация 1 гектара свалки должна обойтись в 25 миллионов рублей. Однако регионы вместо 4,4 миллиарда рублей, получаемых из расчета 25 миллионов на гектар, запросили 8 миллиардов рублей.

А власти Кубани, Башкирии, Тверской и Челябинской областей рекультивацию шести свалок площадью порядка 73 гектаров оценили в 5,9 миллиарда рублей вместо 3,6 миллиарда. Федеральное правительство предложило регионам добавить недостающие 2,3 миллиарда из собственных бюджетов, но те отказались.

«В итоге расходы на рекультивацию шести свалок придется сократить в 1,6 раза по каждому проекту, в том числе на системы дегазации, обустройство противофильтрационных экранов и ливневых стоков, а также стройматериалы», – пишет РБК. Для этого придется поменять проектные решения и повторно пройти экспертизы. Завершить корректировку проектов необходимо до середины мая 2022 года. Результатом этого должно стать снижение стоимости ликвидации 12 свалок дс 8 миллиардов до 5,7 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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