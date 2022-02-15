В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении велокурьера, избившего прохожего ломом

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении курьера сервиса доставки «Самокат», избившего прохожего ломом.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье, 13 февраля, на улице Чайковского в Курчатовском районе областного центра: велокурьер службы доставки продуктов не смог объехать идущих по тротуару пешеходов и набросился на одного из них него с ломом.

Пострадавший, получивший перелом руки, обратился с заявлением в полицию: он заявил шел с ребенком, а курьер начал драться из-за того, что они мешали ему проехать. Оппонент, в свою очередь, заявляет, что пешеход напал первым и ему пришлось защищаться.

В любом случае, курьер стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Челябинск, Павел Зварзин

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