Предлагаемая зарплата в Челябинской области оказалась самой низкой на Урале

Зарплатные предложения южноуральских работодателей оказались самыми скромными в УрФО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область заняла последнее место рейтинга предлагаемых зарплат в УрФО. Таковы результаты анализа службы исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, собравшую информацию по почти 80 тысячам вакансий, открытых в январе 2022 года в регионах Уральского федерального округа.

Выяснилось, что в среднем по УрФО работодатели предлагают соискателям 48,3 тысячи рублей. При этом средняя зарплата по России равна 52,5 тысяам рублей.

Лидером рейтинга ожидаемо стал Ямало-Ненецкий автономный округ – средняя предлагаемая зарплата в январе здесь составила 76,1 тысячи рублей. Наиболее высокие в ЯНАО зарплаты наблюдаются в сфере «Добыча сырья» (96,9 тысячи рублей), «Строительство, недвижимость» (94 тысячи рублей) и «Производство» (91,5 тысячи рублей).

На втором месте среди регионов УрФО – Ханты-Мансийский автономный округ, где средняя предлагаемая зарплата составляет 56,9 тысячи рублей. Здесь, как и в ЯНАО, по уровню зарплат лидирует «Добыча сырья» (72,6 тысячи рублей), а также «Высший менеджмент» (72,2 тысячи рублей) и «Строительство, недвижимость» (67,9 тысячи рублей).

На третьем месте по уровню зарплатного предложения находится Тюменская область – 52,8 тысячи рублей. Наиболее высокий доход в этом регионе предлагают в сферах «Добыча сырья» (73 тысячи рублей), а также «Высший менеджмент» (71,8 тысячи рублей) и «Строительство, недвижимость» (64,4 тысячи рублей).

Свердловская область оказалась четвертой в зарплатном рейтинге регионов Урала – среднее предложение здесь составляет 47,8 тысячи рублей. Наиболее высокие зарплаты встречаются в вакансиях из сфер «Высший менеджмент» (64 тысячи рублей), «Автомобильный бизнес» (56,5 тысячи рублей) и «Строительство, недвижимость» (55,8 тысячи рублей).

На пятом месте расположилась Курганская область, где в вакансиях в среднем предлагают 45,7 тысячи рублей. «Важно отметить, что довольно часто предложения о работе здесь связаны с вахтой в северных регионов или релокацией, что сказывается на показателе зарплат», – отмечают в службе исследований. Наиболее высокие предлагаемые зарплаты в регионе наблюдаются в сферах «Добыча сырья» (66,6 тысячи рублей), «Строительство, недвижимость» (58,7 тысячи рублей) и «Безопасность» (54,9 тысячи рублей).

Замыкает рейтинг Челябинская область – 43,4 тысячи рублей. Наиболее высокую заработную плату в регионе предлагают в сферах «Добыча сырья» (60,3 тысячи рублей), «Высший менеджмент» (57,3 тысячи рублей) и «Автомобильный бизнес» (51,7 тысячи рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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