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Вторник, 15 февраля 2022, 09:52 мск

Новости Челябинск

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В Челябинской области снизилось число больных коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлено 5 тысяч 159 новых случаев коронавируса (это на 49 больше, чем накануне). Среди заболевших 570 школьников (что на 36% меньше показателей предыдущего дня).

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 14 зараженных.

Всего на сегодняшний день коронавирусом болеют 48 тысяч 170 южноуральцев (это на 193 меньше, чем вчера).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 237 тысяч 501 инфицированный. 7 тысяч 982 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 700).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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