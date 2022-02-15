Южноуральцам предложили смартфоны в аренду

Южноуральцы могут арендовать смартфон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область заняла последнее место рейтинга предлагаемых зарплат в УрФО. Таковы результаты анализа службы исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, собравшую информацию по почти 80 тысячам вакансий, открытых в январе 2022 года в регионах Уральского федерального округа.

МегаФон запустил программу подписки на смартфоны во всех регионах страны. Теперь клиенты могут ежегодно обновлять гаджеты, выплачивая только 60% от их стоимости. Финансовым партнером в проекте выступает Тинькофф Кредит Брокер.

Оформить подписку можно на любые модели смартфонов Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor, RealMe, Oppo, Vivo, ZTE. Абонент оплачивает смартфон ежемесячно единым платежом, в который включена абонентская плата за услуги связи. Подписка доступна на 15 или 20 месяцев. Через 12 месяцев устройство можно сдать в trade‑in и оформить подписку на новый смартфон со скидкой до 40%. Если пользователь сервиса захочет оставить смартфон себе, он просто продолжит выплачивать стоимость гаджета до окончания срока подписки.

Например, подписка на Apple iPhone 13 Pro 256 Гб сроком на 20 месяцев будет стоить 5 890 рублей в месяц. Samsung Galaxy S21 FE 128 Гб на тех же условиях обойдется в 3 390 рублей в месяц.

В стоимости услуги нет переплат, процентов и других скрытых расходов, например, обязательной страховки, заверяют представители оператора. При желании клиент может оформить ее самостоятельно в салоне МегаФона.

«Услуга рассчитана на любителей технологий, которые хотят пользоваться только самыми современными смартфонами на выгодных условиях. В конце декабря 2021 года пилотный проект стартовал в Москве. За полтора месяца сервис доказал свою востребованность, поэтому теперь мы даем возможность воспользоваться услугой жителям всех уголков страны», – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Оформить услугу можно в любом салоне МегаФона. Для участия в программе абоненту необходимо подключить один из тарифов линейки #БезПереплат на период подписки. Ежемесячная стоимость формируется в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана.

Челябинск, Виктор Елисеев

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