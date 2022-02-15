«Интернет-подруга» увела у 17-летнего челябинца 30 тысяч рублей

Челябинские полицейские задержали мошенника, выманившего у подростка деньги, притворившись «девушкой» в Интернете.

На удочку мошенника, как рассказал источник «Нового Дня» источник в правоохранительных органах, попался воспитанник одного из интернатов Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, с заявлением об исчезновении со счета 17-летнего подростка примерно 30 тысяч рублей в отдел полиции «Тракторозаводский» в Челябинске обратился его законный представитель.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 29-летнего безработного челябинца.

Оказалось, что аферист создал в социальной сети фейковую страницу от имени девушки, от имени которой и познакомился с молодым человеком. Постепенно в ходе общения юноша выболтал логин и пароль от своего личного кабинета в банковском онлайн-приложении. Недолго думая, самозваная «Джульетта» стала списывать с банковского счета различные суммы. Деньги мошенник переводил на карту своей сестры, которой на тот момент пользовался.

Об исчезновении кругленькой суммы молодой человек узнал, когда собрался за покупками, но денег на карте не обнаружил.

По данному факту Следственным комитетом Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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