Начальник полиции Магнитогорска готовится к увольнению

В Челябинской области вслед за руководителем ГИБДД Челябинска ушел в отпуск начальник полиции в Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник полиции Магнитогорска Сергей Меркулов ушел в отпуск и может не вернуться на прежнее место работы. Это уже второй «подозрительный» отпуск среди руководителей структур МВД в Челябинской области.

Напомним, ранее назначенный с января нынешнего года начальником ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков провел достаточно жесткую встречу с руководителями ГИБДД в регионе. Произошло это после задержания трех сотрудников ведомства по подозрению в получении взятки.

В ходе беседы руководитель полицейского главка объявил об увольнении непосредственного руководителя проштрафившихся полицейских. А вскоре после этого в отпуск ушел начальник УГИБДД по Челябинску Алексей Горшков. В кулуарах высказали сомнения в том, что Горшков вернется из отпуска. Правда, в самой инспекции информацию о готовящейся отставке руководителя не подтвердили.

Теперь в отпуск ушел начальник УМВД во втором городе Челябинской области – Магнитогорске. «Как стало известно, с сегодняшнего дня Меркулов находится в очередном отпуске. Это подтвердили в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску, – пишет «Верстов.Инфо». – Судя по всему, из отпуска он на прежнюю должность уже не вернется».

Сергей Меркулов возглавил полицию Магнитогорска в октябре 2017 года. До этого он руководил ОВД Верхнего Уфалея.

Челябинск, Виктор Елисеев

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