Южноуральцы вошли в число самых злостных неплательщиков по кредитам

Челябинская область вошла в пятерку самых проблемных регионов по возврату кредитов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число злостных неплательщиков по кредитам в Челябинской области превысило 320 тысяч человек. Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов.

Всего в России по итогам 2021 года число злостных неплательщиков выросло до 8,6 миллиона. Это максимум за все время ведения учета и на 20% больше, чем в 2020 году. Объем просроченной задолженности, которую кредиторы пытаются взыскать через ФССП, составил 1,1 триллиона рублей.

При этом в прошлом году ФССП удалось взыскать с физических лиц в пользу кредитных организаций 185,2 миллиарда рублей, в 2020 году – 142,8 миллиарда.

На сегодня больше всего злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском крае (582 тысячи), Башкирии (452 тысячи), Красноярском крае (390 тысячи), Свердловской (343 тысячи) и Челябинской (323,6 тысячи) областях.

Причиной роста количества неплательщиков является увеличение долговой нагрузки населения при продолжающейся стагнации реальных располагаемых доходов, отмечают эксперты. При этом из-за ускорившейся инфляции, наиболее высокой в сфере продовольствия, вынуждает россиян больше тратить на текущее потребление, что отражается на их способности обслуживать кредиты.

При этом, как отмечают «Известия» со ссылкой на представителей рынка коллекторских услуг, количество просуженных должников растет: число таких долгов, выставляемых на продажу банками, уже второй год подряд не опускается ниже 50%, то есть как минимум половина должников прошла через суд.

Согласно данным Центробанка, на начало января 2022 года объем просроченной задолженности по кредитам физлиц достиг 1 трлн рублей, увеличившись за год на 68 миллиардов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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