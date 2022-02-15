В Челябинске огласили решение по иску противников QR-кодов в общественных местах

Южноуральцам отказали в отмене QR-кодов в общественных местах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 15 февраля, Челябинский областной суд отказал активистам в удовлетворении иска к правительству региона.

Напомним, семеро общественников обратились в суд с требованием отменить распоряжение правительства региона о введении ограничений на посещение общественных мест, спортивных мероприятий и проч. Согласно документу пройти в учреждения культуры, торговые центры, спортзалы, заведения общепита жители региона могут лишь после предъявления QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19.

Введение ограничений вызвало протесты среди южноуральцев. По региону прокатилась волна акций протеста. Их финалом и стало обращение активистов в суд.

Рассмотрев обращение, суд в полном объеме отказал в удовлетворении административных исковых требований о признании недействующим распоряжения правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года в части внесения изменений, касающихся введения ограничений на вход в общественные места при отсутствии действующего QR-кода.

Челябинск, Виктор Елисеев

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