Копейских чиновников накажут за нарушения при покупке детского сада

Антимонопольная служба признала нарушение при приобретении помещения для детского сада с игровой площадкой в Копейске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, нарушения антимонопольного законодательства установлены в действиях администрации Копейска, городских управления образования и управления по имуществу, а также ООО «КПД Заказчик».

Речь идет о помещении для детского сада на 180 мест и благоустроенной детской игровой площадки. Соответствующий контракт был заключен в конце 2019 года на сумму 126 миллионов рублей с ООО «КПД Заказчик».

В ходе проверки, проведенной контрольно-счетной палатой Челябинской области, аудиторы усомнились в правомерности действий чиновников.

По данным антимонопольного ведомства, в 2019 году мэрия направила министерству образования и науки региона заявку на выделение субсидии для приобретения помещения для детского сада, при этом в нарушение условий предоставления субсидий разрешения на ввод в эксплуатацию детского сада и правоустанавливающих документов на здание на тот момент отсутствовали.

При этом управление образования приобрело без проведения конкурентных процедур благоустроенную детскую игровую площадку. Между тем, как отметили в антимонопольной службе, заказчик вправе заключить с единственным поставщиком контракт (без проведения торгов) исключительно на приобретение нежилого помещения. Покупка же таким способом детской площадки, включающей покрытие, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование, противоречит требованиям закона о контрактной системе.

Таким образом, обнаружилось несоответствие цели предоставленной субсидии фактическому ее использованию.

«Взаимосвязанные действия ответчиков были направлены на обход установленной процедуры приобретения нежилых помещений с включением в контракт условия о выкупе благоустроенной детской игровой площадки», – отметили представители Челябинского УФАС.

Управление по имуществу администрации Копейска, не согласившись с мнением контрольно-счетной палаты, обжаловало акт проверки. Судами двух инстанций позиция контролирующего органа поддержана. Челябинское УФАС России участвовало в судебном процессе в качестве третьего лица.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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