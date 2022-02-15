Южноуральские полицейские, наконец, признали проблему некорректной эвакуации машин инвалидов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема обострилась после 1 января прошлого года, когда в силу вступили новые правила, говорившие о необходимости размещать на лобовом стекле машины табличку «Инвалид». После этого в Челябинске участились случаи эвакуации со специальных парковочных мест машин инвалидов без наклеек.

Выкупать машины приходилось даже тем, чьи автомобили были внесены в соответствующий реестр транспортных средств, принадлежащих лицам с ограниченными возможностями здоровья. Такой случай произошел, например, в текущем месяце, когда у челябинки-инвалида забрали машину с парковки в центре Челябинска, выставив счет за услугу по эвакуации.

При этом в ГИБДД долгое время делали вид, что проблемы не существует. А в службе эвакуации грозились направлять на штрафстоянки все машины без спецтабличек, не справляясь с реестрами.

Теперь эвакуацию автомобилей со специализированных парковочных мест временно остановили и решили проверить полноту реестра транспортных средств, принадлежащих инвалидам. В дальнейшем в случае обнаружения автомобиля, стоящего на месте, выделенном для инвалидов, поручено проводить тщательную сверку по соответствующим базам данных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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