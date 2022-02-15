«Это отвратительно!» На Южном Урале появились новые методы взятия ПЦР-теста на ковид

Пятая волна ковида на Южном Урале проходит на фоне тех же проблем, что отмечались во время предыдущих подъемов заболеваемости: сначала многие не могут слать тест на коронавирус, потом те, кому повзело, не могу дождаться его результатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», как и в предыдущие периоды, не хватает персонала, лекарств и расходных материалов. В медучреждениях выходят из ситуации, как могут.

«Всё понимаю: ковид, все болеют, врачи устали, их не хватает и т. д. Но не могу понять: неужели нет возможности профинансировать закуп расходных материалов для взятия ПЦР-теста? В поликлинике (Кременкульская амбулатория, Ленина – 14б) врачи делают забор обычными ватными палочками! Они же короткие, поэтому половину руки суют в рот, чтобы взять мазок! Это просто отвратительно! – жалуются южноуральцы в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях. – Везде в СМИ писали, что в течение 48 часов дают результат ПЦР, а на практике сказали 5-7 дней ждать».

В минздраве Челябинской области обоснованность жалобы подтвердили: «В связи многократным ростом заболеваемости и необходимостью проведения обследований у большого количества пациентов во врачебной амбулатории Кременкуля закончился специальный расходный материал для взятия мазка, – сообщили в ведомстве. – Сейчас он уже есть в наличии и в ближайшее время поступит во врачебные амбулатории Сосновского района.

Сроки готовности результатов ПЦР-теста скорректированы и на сегодняшний день составляют до 3 дней. Этот вопрос находится на контроле руководства. Длительный срок ожидания был связан в том числе с заболеваемостью сотрудников медорганизации».

Однако южноуральцы утверждают, что задержки с получением результата теста, на основе которого выносится диагноз – дело обычное.

«Мы 12 дней ждем тесты, – рассказывают жители Магнитогорска. – Все тяжело переболели, нам сказали: не ждите результатов. Хотя, по сути, если бы ответ давали в течение 48 часов, да еще и положительные, то нам бы всем положены были бесплатные лекарства. А тут получается: нет теста – нет должного лечения и лекарств.

У нас в Магнитке лаборатория находится на базе 1-го роддома. Наша поликлиника туда увозит, ну, или должна увозить ПЦР-тесты. Говорят, просто не справляются с потоком. Неужели нельзя где-то еще сделать лабораторию и разгрузить 1-ый роддом?»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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