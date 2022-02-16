16 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

16.02.2022, среда
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09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии в режиме видеоконференции
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09:00 Челябинск – Открытие Межрегиональной агропромышленной конференции МАК 2022 (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)
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10:00 Челябинск – Начало онлайн-трансляции пленарного заседания «Актуальные вопросы засухи и ее влияние на системное развитие АПК» в рамках Межрегиональной агропромышленной конференции (youtube-канал «Гранада TV»)
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10:00 Челябинск – Занятие «Транспорт» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №3 им. Василия Кузнецова, ул. Артиллерийская, 106)
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10:00 и 11:00 Челябинск – Занятие «Давайте знакомиться» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №6 им. А.П. Гайдар, ул. Калинина, 32)
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10:30 Челябинск – Занятие «Едем, едем, едем» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Итоги контроля соблюдения рекламного законодательства в 2021 году» (Челябинское УФАС России)
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11:00 Челябинск – Литературно-игровое занятие клуба «В гостях у сказки»: «23 февраля – красный день календаря» (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23А)
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11:00, 17;00, 18:00 Челябинск – Занятие «Курочка и цыплята» в рамках проекта «Библионяня» (Центральная детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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11:00 Челябинск – Занятие «Рукавичка» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 11)
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11:00 Челябинск – Занятие «Подарок для папы» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №2 им. А.Б. Горской, ул. Воровского, 63А)
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11:00 Челябинск – Занятие «Мишка-капризулька» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13А)
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11:00 Челябинск – Занятие «Большие и маленькие» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №12, ул. 40-летия Победы, 6)
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11:00 Челябинск – Занятие «Наряды Зимы» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)
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12:00 Челябинск – Церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области с участием губернатора (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов)
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12:00 Челябинск – Показ научно-популярного фильма «Аркаим. Колесница времени» для студентов и преподавателей ЮУрГУ (учебный корпус ЮУрГУ, пр. Ленина 76, второй этаж, актовый зал)
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12:00 Челябинск – Фольклорно-игровая программа «В царстве Кикиморы» (детская библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 11)
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13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике в режиме видеоконференции
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14:00 Челябинск – Праздник «Валенки, валенки – красивые и ладненькие» (детская библиотека №11, Комсомольский пр., 53)
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15:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике в режиме видеоконференции
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18:00 Челябинск – Третье занятие в рамках цикла «Несуровый лекторий». Для участия необходимы предварительная запись, QR-кодам и маска (ул. Клары Цеткин, 11, лекторий «КЦ11»)
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