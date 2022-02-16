Работники очистных на юге Челябинской области объявили забастовку

Очистные сооружения в Брединском районе остались без специалистов из-за забастовки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной акции протеста стали постоянные задержки заработной платы новым оператором очистных сооружений в поселке Бреды. Об этом сотрудники рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Хозяин» объекта сменился в сентябре 2021 года, когда прежняя водоснабжающая организация обанкротилась. Ей на смену пришла компания УТЭИС из Тюмени. Сотрудникам водоочистной станции и станции третьего подъема предложили остаться на своих рабочих местах.

«Спустя месяц работы заработную плату работникам не выплатили, сославшись на то, что организация только начала работать, и денежных средств пока нет. Но ситуация не изменилась и спустя три месяца работы», – пишут брединцы.

Рабочие обратились в районную прокуратуру и Гострудинспекцию. По результатам проверки выяснилось, что руководство подписало с сотрудниками трудовые договоры, но официально на предприятие их так и не устроило. А потому находиться на водоочистных сооружениях работники не имеют права, так как объект является режимным. В итоге, в трудовой инспекции на жалобу брединцев лишь развели руками.

Тогда на коллективном собрании работники приняли решение оповестить власти Брединского района о ситуации, сложившейся в организации (регулярные задержки заработной платы, отсутствие у сотрудников официального трудоустройства). Но реакции чиновников так и не дождались.

«С 14 февраля 2022 года все сотрудники водоочистной станции не вышли на свои рабочие места, – пишут южноуральцы. – Руководитель ООО «УТЭИС» взял на работу на режимный объект первого попавшегося человека из Центра занятости населения, без опыта работы и без необходимых знаний. Скоро весна, начнутся паводки, а за качество питьевой воды, подаваемой всему населению поселка Бреды (в том числе школам и детским садам), никто ответственности не несет. Лабораторные исследования питьевой воды не проводились с сентября 2021 года.

На сегодняшний день на водоочистной станции отсутствуют такие сотрудники, как лаборант, фильтровальщик, хлораторщик, электрик, слесарь, недостаточно операторов станции подъема. То есть в случае малейшей поломки на водоочистной станции (не говоря о крупных авариях) все Брединское поселение останется без питьевой воды на неограниченный срок».

Если нет таких сотрудников как фильтровальщик и хлораторщик, то вода не проходит нужной обработки, а из-за отсутствия лаборанта никто не проверяет качество воды, подчеркивают авторы обращения. «Кто несет ответственность за то, что пьет население? – задаются вопросом жители поселка. – Ведь люди регулярно оплачивают услугу водоснабжения. Вопрос: кому и за что они платят, если у руководителя организации отсутствуют денежные средства на оплату труда сотрудников? Еще вопрос: где он в сельской местности найдет сотрудников (взамен уволившимся) с опытом работы и необходимыми знаниями? Такие профессии встречаются не часто».

Брединцы просят власти региона разобраться в сложившейся ситуации, так как местные чиновники на жалобы и просьбы не реагируют.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области подтвердили, что в настоящее время по коллективному обращению сотрудников очистных проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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