В Челябинске «скорая» с пациентом попала в ДТП, есть пострадавшие

В Челябинске «скорая» с пациентом попала в аварию.
Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении ГИБДД, ДТП произошло минувшей ночью, в 3:30 на перекрестке улиц Курчатова и Воровского. Автомобиль Ford Transit службы скорой помощи пересекал перекресток на красный свет с включенными проблесковыми маячками. Однако двигавшийся на перерез ему Mitsubishi Lancer дорогу не уступил и ударил «скорую» в бок. Ford начало вращать на дороге, и он задел остановившуюся на светофоре «Газель».
По данным ГИБДД, травмы получили пациент «скорой» и два медика.
Челябинск, Павел Зварзин
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