В Челябинске «скорая» с пациентом попала в ДТП, есть пострадавшие

В Челябинске «скорая» с пациентом попала в аварию.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении ГИБДД, ДТП произошло минувшей ночью, в 3:30 на перекрестке улиц Курчатова и Воровского. Автомобиль Ford Transit службы скорой помощи пересекал перекресток на красный свет с включенными проблесковыми маячками. Однако двигавшийся на перерез ему Mitsubishi Lancer дорогу не уступил и ударил «скорую» в бок. Ford начало вращать на дороге, и он задел остановившуюся на светофоре «Газель».

По данным ГИБДД, травмы получили пациент «скорой» и два медика.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»