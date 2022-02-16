Число летальных исходов среди зараженных ковидом южноуральцев достигло 8 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 4 тысячт 705 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 560 школьников.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 18 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 242 тысячи 206 инфицированных. 8 тысяч из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 718).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube