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Вакцинация детей началась

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Среда, 16 февраля 2022, 10:40 мск

Новости Челябинск

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Число летальных исходов среди зараженных ковидом южноуральцев достигло 8 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 4 тысячт 705 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 560 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 18 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 242 тысячи 206 инфицированных. 8 тысяч из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 718).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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