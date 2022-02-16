Число летальных исходов среди зараженных ковидом южноуральцев достигло 8 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 4 тысячт 705 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 560 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 18 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 242 тысячи 206 инфицированных. 8 тысяч из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 718).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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