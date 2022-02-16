Власти Южного Урала выделили субсидию в полтора миллиона рублей агентству, добивающемуся собственного банкротства

Правительство Челябинской области выделило субсидию Агентству инвестиционного развития региона, подавшего в суд иск о признании себя банкротом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление правительства региона о предоставлении АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» в 2022 году субсидии в 1,5 миллиона рублей подписано 15 февраля и опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, эта сумма выделена в целях реализации госпрограммы по экономическому развитию и инновационной экономике Челябинской области и должна пойти на организацию консультационных услуг.

Среди условий получения – отсутствие у структуры задолженности по налогам и сборам. Кроме того, препятствием к получению средств может стать введение в отношении нее процедуры банкротства.

Между тем, еще 12 января этого года АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области», подконтрольное министерству экономического развития региона, подало в арбитражный суд иск о признании себя банкротом. Сумма задолженности, указанная в иске, равна 389 миллионам рублей. О банкротстве организация заявила после проигрыша в судебном противостоянии с Федеральной налоговой службой.

Ранее ФНС признала некорректным исключение из налогооблагаемой базы АНО субсидии в 1,4 миллиарда рублей, полученной им в 2016 году от правительства Челябинской области. Большая часть суммы (более 1 миллиарда рублей) была направлена в 2016-2017 годах на выкуп ипотечных сертификатов ЮУ КЖСИ (принадлежавшая правительству региона корпорация находилась в то время на грани дефолта). Затраты на приобретение ценных бумаг исключили из налогооблагаемой базы. Однако ФНС признала эти действия необоснованными, потребовав уплаты 412,5 миллионов рублей (налог на прибыль за 2016 и 2017 годы, пени, штраф).

АИР пыталось оспорить решение ФНС в арбитражных судах, но безуспешно. 11 января агентство подало жалобу на судебные решения в кассационный суд. Суд оставил это заявление без движения до 25 февраля.

Интересно, что в день подписания постановления о выделении субсидии АИР представила в арбитраж недостающие для рассмотрения иска о банкротстве документы (ранее он был оставлен без движения до 18 февраля, так как агентство не оплатило госпошлину и не предоставило документы, подтверждающие его право на освобождение от уплаты).

Челябинск, Виктор Елисеев

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