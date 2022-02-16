На Южном Урале ребенок, встретившись с собаками, получил тяжелые травмы

Еще один южноуральский ребенок пострадал от бродячих собак. На этот раз нападению подверглась 11-летняя жительница Коркино.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, инцидент произошел сегодня утром у дома №5 по улице Керамиков. Ребенок с травмами головы и тела госпитализирован.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой «будет дана оценка исполнения должностными лицами законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также иных уполномоченных органов и организаций».

Коркино, Павел Зварзин

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