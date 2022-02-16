В Челябинске бесконтрольно вырубают деревья

Челябинцы заявили о вырубке деревьев в одном из поселков города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о сносе зеленых насаждений жители Челябинска рассказали в социальных сетях.

«В поселке Чурилово происходит незаконная вырубка деревьев (в частности берез), – сообщила челябинка. – Если этих «людей» не остановить, то боюсь, что вырубят все! 15 февраля в очередной раз, стоя на переезде 2109 км, напротив пожарной части наблюдала следующую картину: подъехала «Газель». Водитель, доехав почти до переезда, сдал назад (по встречной полосе, нарушая правила дорожного движения). Свернул к проезду среди кустарника. Вышли двое мужчин, спилили березу, загрузили в «Газель», распилив ее еще два раза, а верхушку дерева воткнули в снег к пеньку, который остался от добротного многолетнего дерева. На этой территории и вблизи произрастает множество молодых деревьев. Раз начали пилить, значит, спилят все!"

В мэрии Челябинска заявили, что рубку на этом участке не разрешали. «Управлением экологии и природопользования администрации Челябинска не выдавалось разрешение на снос зеленых насаждений на территории поселка Чурилово в районе железнодорожного переезда 2109 км. В настоящее время по факту сноса деревьев проводится проверка», – сообщили представители городских властей.

В случае подтверждения фактов вырубки, документы о незаконном сносе зеленых насаждений направят в полицию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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