Южноуральских кондитеров накажут за недобросовестную конкуренцию

Суд подтвердил недобросовестную конкуренцию производителя печенья «Кременкульское».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ранее установило установило, что упаковки печенья «Кременкульское», «Кременкульское ZOO» (ЗОО ХРУМ) и «Кременкульское Мини» (Minis Мини) имитируют упаковки изделий его конкурента «Leibniz», «Leibniz ZOO» и «Leibniz Minis».

Ведомство предписало производителю печенья прекратить выпуск продукции с упаковкой, имитирующей упаковку его конкурента.

ООО «Фламинго-маркет» (Челябинская область), выпускающее печенье, не согласилось с решением и предписанием службы и обжаловало их в суде. Однако Арбитражный суд признал правомерность позиции антимонопольного органа.

В ходе рассмотрения дела установлено, что печенье под брендом «Leibniz» появилось на российском рынке в 2007 году. Печенье «Кременкульское» с измененным дизайном упаковки, ставшим напоминать продукцию немецкой компании, реализуется с 2018 года.

В качестве доказательств сходства упаковок Бальзен ГмбХ унд Ко. КГ представлено социологическое исследование фонда ВЦИОМ, проведенное в 2019 году. Большинство респондентов отметили визуальное сходство упаковок печенья компаний-конкурентов, в том числе цветовой гаммы, графических элементов и шрифта.

В отношении южноуральских кондитеров будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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