Челябинцы стали вдвое чаще интересоваться бьюти-услугами для мужчин

В Челябинске спрос на бьюти-услуги для мужчин за год вырос на 83%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стереотип о том, что к бьюти-услугам прибегают только женщины, в последние годы активно опровергается: все больше мужчин интересуются уходом за собой и косметологическими процедурами. Бьюти-индустрия подстраивается под запросы новой аудитории – растет объем предложения и число специалистов, занятых в этой сфере. Эксперты «Авито Услу»г, сервиса для привлечения заказов на услуги через интернет, выяснили, насколько выросла популярность мужских бьюти-процедур в Челябинске за прошедший год и какие услуги оказались наиболее популярны.

Спрос на мужские бьюти-услуги за год вырос в Челябинске на 83%. В свою очередь, предложений от мастеров красоты, предлагающих эти услуги мужчинам, стало больше на 33%.

Популярность мужских маникюра и педикюра выросла на 159% по сравнению с 2020 годом. Средняя стоимость мужского маникюра в городе в течение последнего года составила 500 рублей и не отличается от стоимости услуг для женщин. Спрос на маникюр и педикюр среди мужчин активно растет в большинстве регионов России: например, Оренбурге (в 4,5 раза за год), Ульяновске (3,5 раза), Рязани (в 2,5 раза) и Воронеже (в 2 раза). Менее активный рост спроса отмечен в Новокузнецке (+37%), Набережных Челнах (+38%), Волгограде (+41%) и Саратове (+42%).

За 2021 год в Челябинске также увеличился спрос на услуги мужской депиляции (+75%) и эпиляции (+68%). Средняя стоимость процедуры для мужчин зависит от метода и техники, а также обрабатываемой части тела. В среднем, депиляция одной зоны обойдется примерно в 200 рублей. Стоимость процедуры в зоне подмышек, спины и груди – дороже и обычно варьируется от 300 до 700 рублей за один сеанс. За прошедший год активнее всего спрос на мужскую депиляцию увеличился в Набережных Челнах (в 3,5 раза), Омске (в 3 раза), Новосибирске (2,5 раза), Рязани (в 2 раза). При этом одним из наиболее популярных методов удаления волос среди клиентов-мужчин в Челябинске стал шугаринг: за год спрос вырос на 17%.

В Челябинске продолжает расти и спрос на услуги барберов. Так, в январе 2022 года популярность их услуг выросла на 125% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Тренд на регулярный уход за прической, бородой и усами сохраняется не первый год, а рынок достаточно насыщен по количеству специалистов. Заметнее всего популярность услуги выросла в Омске (в 3,5 раза), Тольятти (в 3 раза), Воронеже (в 2,5 раза) и Ижевске (в 2,5 раза). Средняя стоимость мужских стрижек в Челябинске составила 300 рублей, цена растет в зависимости от сложности работы.

В целом, спрос на мужские бьюти-услуги за год по России увеличился на 58%. Больше всего за прошедший год выросла популярность мужского маникюра и педикюра. Услуги стали востребованнее почти в 2 раза (на 96%) по сравнению с 2020 годом. Также по России вырос спрос на услуги мужской депиляции (+82%) и эпиляции (+65%). Барберы в январе 2022 года стали популярнее на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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