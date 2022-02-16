Иначе будет еще хуже: вице-премьер Хуснуллин объяснил, зачем в Челябинске потратят миллиарды на бессмысленный проект

В правительстве России рассказали, почему вынуждены тратить деньги на бессмысленный метротрам в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительство метро в Челябинске нецелесообразно, но будет продолжено. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

«Метро есть смысл строить при одной формуле – если везет в час-пик 20 тысяч пассажиров и более. В другом случае строить метро экономически дорого. Это может позволить себе Москва, для Петербурга это выгодно. Для все остальных – нецелесообразно», – признал чиновник.

Однако у Челябинска нет другого выхода, кроме как закончить проект в том или ином виде, отметил вице-премьер. «Если метро в Челябинске не построить, надо будет 10 миллиардов, чтобы закопать метро, чтобы не было техногенной катастрофы. Несмотря на то, что это дорого, надо достраивать уже», – заявил г-н Хуснуллин.

Напомним, впервые о достройке метро в виде реализации проекта метротрама в Челябинске заговорили в начале 2021 года, после заявления президента России Владимира Путина. Тогда областные власти и предали огласке проект объединения тоннелей, построенных для метро, с трамвайной сетью в 2025 году.

Всего на реализацию проекта намерены потратить 46,7 миллиарда рублей, которые рассчитывают получить в качестве инфраструктурного кредита. Это значит, что деньги федеральному центру придется возвращать из областного бюджета, причем с процентами, пусть и относительно небольшими.

Челябинск, Виктор Елисеев

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