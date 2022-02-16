Рекламу мужского спа-салона в Челябинске признали неэтичной

Антимонопольная служба признала неэтичной рекламу спа-клуба в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, баннер с рекламой заведения размещался на здании многоквартирного дома на Свердловском проспекте. Плакат содержал наименование спа-клуба и адрес сайта.

В ходе рассмотрения дела антимонопольным органом рекламодатель демонтировал спорную конструкцию.

Специалисты Челябинского УФАС изучили содержание баннера и указанного на нем сайта, придя к выводу, что реклама в совокупности с информацией на сайте противоречит требованиям рекламного законодательства, поскольку содержит непристойные образы. К тому же способ ее распространения (на рекламной конструкции) ограничивал потенциального потребителя рекламы в возможности ее игнорировать.

В отношении нарушителя будет возбуждено административное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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