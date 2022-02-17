17 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

17.02.2022, четверг
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09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике в режиме видеоконференции
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09:00 Челябинск – Второй день Межрегиональной агропромышленной конференции МАК 2022 (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)
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10:00 Челябинск – Бизнес-завтрак с собственниками и руководителями предприятий Южного Урала в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» (БЦ GREENPLEX, ул. Российская, 110, к. 1, первый этаж, конференц-зал)
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10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Роль студотрядов в молодежной политике Челябинской области» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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10:00 Челябинск – «Горячая линия» специалистов Кадастровой палаты по Челябинской области: порядок получения документов, подготовленных по итогам проведения кадастрового учета и регистрации прав, после истечения срока их хранения в многофункциональных центрах (МФЦ). Телефон 8 (351) 728-75-00 (добавочный номер – 4365, 4362)
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10:00 Челябинск – Литературная игра-путешествие «Лети, лети лепесток…" по сказкам Валентина Катаева (детская библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 11)
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12:00 Челябинск – Карьерный форум «#ТрудКрут» в рамках Дня Российских студенческих отрядов: возможности трудоустройства школьников, студентов и молодых специалистов (Трансляция в социальной сети ВКонтакте)
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12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике в режиме видеоконференции
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13:00 Челябинск – Онлайн-трансляция лекции врача Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрея Потапова «Низкая физическая активность как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний» (сообщество Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки ВКонтакте)
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13:30 Челябинск – Урок мужества, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана, и презентация книги Ф.И. Юрина «Мы выполнили Родины приказ» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж, читальный зал отдела литературы по искусству №6)
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15:00 Челябинск – Открытие выставки «Славься ввек, Бородино!», приуроченной ко Дню защитника Отечества и 210-летию Отечественной войны 1812 года (Центр историко-культурного наследия Челябинска, ул. Коммуны, 69)
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15:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению в режиме видеоконференции
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15:00 Челябинск – «Мастерилка»: Открытка для папы (детская библиотека №3 им. Василия Кузнецова, ул. Артиллерийская, 106)
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15:00 Челябинск – Час настольных игр «Винни-Пух и все-все-все» (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)
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16:00 Челябинск – Клуб любителей настолок (информационный центр по атомной энергии, ИЦАЭ OPEN, ул. Энгельса, 107, вход по пандусу со стороны памятника)
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17:00 Челябинск – Мастер-класс по съемке на мобильник «Как сделать красиво даже на Samsung?»: фото, видео, композиция, монтаж от smmщика и продюсера Анастасии Щербатовой (информационный центр по атомной энергии, ИЦАЭ OPEN, ул. Энгельса, 107, вход по пандусу со стороны памятника)
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17:30 Челябинск – Открытие коллективной выставки «Оркестр»: работы челябинских художников, керамистов, дизайнеров и фотографа в разных техниках и жанрах (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)
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18:00 Челябинск – Четвертое занятие в рамках цикла «Несуровый лекторий». Для участия необходимы предварительная запись, QR-код и маска (ул. Клары Цеткин, 11, лекторий «КЦ11»)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс профессионального художника-иллюстратора по рисунку сангиной (красный мел, используемый еще первобытными художниками) в рамках выставки «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века» (Челябинский музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А)
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18:30 Челябинск – Посетители создадут рисунок в технике эбру в рамках выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки» (Челябинский музей изобразительных искусств, Зал им. Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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19:00 Челябинск – Устный журнал «Язык Эйнштейна»: физик и медики обсудят последние новости науки (информационный центр по атомной энергии, ИЦАЭ OPEN, ул. Энгельса, 107, вход по пандусу со стороны памятника)
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