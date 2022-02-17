17 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

17:00 Челябинск – Мастер-класс по съемке на мобильник «Как сделать красиво даже на Samsung?»: фото, видео, композиция, монтаж от smmщика и продюсера Анастасии Щербатовой (информационный центр по атомной энергии, ИЦАЭ OPEN, ул. Энгельса, 107, вход по пандусу со стороны памятника)