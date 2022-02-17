Бывший вице-мэр Челябинска предстанет перед судом за то, что выполнил просьбу бывшего шефа

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев предстанет перед судом за то, что выполнил просьбу своего бывшего шефа – экс-мэра Евгения Тефтелева помочь «хорошим людям».

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в сентябре 2019 года, исполняя обязанности начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Челябинска, чиновник завизировал проект разрешения на ввод в эксплуатацию ТРК по улице Ворошилова в Курчатовском районе. Никакого ТРК на самом деле не было, но чиновник на место не выезжал и никаких документов у якобы построивших здание не проверял.

На основании подписанного им проекта представители коммерческой организации обратились в министерство имущества Челябинской области, чтобы без торгов получить земельный участок в собственность. Отметим, что кадастровая стоимость земли, о которой идет речь, превышает 19 млн рублей.

Роль чиновника вскрылась в ходе расследования дела в отношении бывшего руководителя Челябинского областного фонда имущества Полины Морозовой и брата ее бывшего мужа Александра Графа, которые и пытались получить землю без торгов. В минувшем году суд признал их виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере и приговорил к условному лишению свободы.

Теперь пришла очередь Репринцева: его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, дело передается в суд.

Напомним, сам экс-мэр Евгений Тефтелев, чьими друзьями являются Морозова и Граф, признан виновным в получение взятки в особо крупном размере и приговорен к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 37 миллионов 500 тысяч рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на 3 года.

Челябинск, Павел Зварзин

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