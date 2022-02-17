На Южном Урале будут судить рецидивистов, зверски убивших приятеля

На Южном Урале будут судить мужчин, зверски убивших приятеля.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в марте прошлого года на мусорной площадке на улице Разина в Троицке обнаружили труп мужчины, завернутый в ковер.

В ходе следствия выяснилось, что ночью 4 марта компания из 4 человек распивала спиртное. В ходе вечеринки вспыхнула ссора, переросшая в драку. Жертву избивали руками, ногами, палкой, а потом в ход пошел нож.

Решив, что убили собутыльника, трое приятелей – чтобы скрыть следы преступления – завернули тело в ковер, вынесли из квартиры на контейнерную площадку во дворе и засыпали мусором. Однако в тот момент потерпевший был еще жив: он умер позже от переохлаждения и острой дыхательной недостаточности тяжелой степени, развившейся от множественных переломов ребер, а также на фоне обильной кровопотери.

В отношении убийц, уже неоднократно судимых, утверждено обвинительное заключение по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Челябинск, Павел Зварзин

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