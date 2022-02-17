российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 17 февраля 2022, 09:50 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

На Южном Урале будут судить рецидивистов, зверски убивших приятеля

На Южном Урале будут судить мужчин, зверски убивших приятеля.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в марте прошлого года на мусорной площадке на улице Разина в Троицке обнаружили труп мужчины, завернутый в ковер.

В ходе следствия выяснилось, что ночью 4 марта компания из 4 человек распивала спиртное. В ходе вечеринки вспыхнула ссора, переросшая в драку. Жертву избивали руками, ногами, палкой, а потом в ход пошел нож.

Решив, что убили собутыльника, трое приятелей – чтобы скрыть следы преступления – завернули тело в ковер, вынесли из квартиры на контейнерную площадку во дворе и засыпали мусором. Однако в тот момент потерпевший был еще жив: он умер позже от переохлаждения и острой дыхательной недостаточности тяжелой степени, развившейся от множественных переломов ребер, а также на фоне обильной кровопотери.

В отношении убийц, уже неоднократно судимых, утверждено обвинительное заключение по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,