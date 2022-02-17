Легковушка сбила пешехода на переходе, а потом еще двух на остановке

В Челябинске легковушка сбила пешехода на переходе, а затем вылетела на остановку общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, ДТП произошло накануне вечером на улице Хохрякова.

Nissan не пропустил мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу, но, видимо, в последний момент попытался уклониться от столкновения. И в итоге, сбив пешехода, вылетел на остановку, где наехал на мужчину и женщину. Все трое, попавшие под колеса иномарки, получили травмы.

Челябинск, Павел Зварзин

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