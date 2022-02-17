За год в Челябинской области существенно сократилось производство продуктов питания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, наибольшими темпами в 2021 году рос выпуск нелегированной стали (+11,8%). Также существенный рост показало производство электроэнергии (+11,4%), готового проката (+11,0%) и цемента (+10,6%).

Среди аутсайдеров оказались, в основном, отрасли пищевой промышленности. Исключение составляет лишь производство гальки и гравия, сократившееся в 2021 году на 12,8%. Все остальные места рейтинга, показавшие отрицательный рост, занимают продукты питания. Так, производство свинины упало на 10,6%, макаронных изделий – на 8,1%, говядины – на 7,9%.

Немногим лучше обстояли дела и в других отраслях пищевой индустрии. Производство мяса птицы снизилось на 6,8%, хлеба – на 3,7%, молока – на 1,8%.

Сокращение производства сопровождалось существенным ростом цен на продукты питания. По данным Росстата, на конец ноября индекс продовольственных цен составил +7,4% к декабрю 2020 года. Больше всего выросла стоимость мяса и птицы (+17,0%). Яйца подорожали на 11,9%, макароны – на 11,7%, хлебобулочные изделия – на 2,6%, молочная продукция – на 1%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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