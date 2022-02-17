В Челябинской области обозначилась тенденция к снижению заболеваемости ковидом: за сутки выявлено 4 тысячи 201 новый случай. Показатель снижается второй день, общее число болеющих на данный момент – третий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди вновь заболевших 336 школьников. В этой группе сокращение выявляемости инфекции более выражено: снижение наблюдается пятый день, и сегодняшний показатель меньше данных за 11 февраля (когда было зафиксировано максимальное число заболевших за сутки школьников) в 2.5 раза.

На этом фоне настораживают показатели смертности: по информации регионального минздрава, 16 февраля от коронавируса скончались 20 человек. Это максимальный уровень более чем за месяц. При этом если во второй половине января и первых числах февраля суточная смертность колебалась в переделах 4 – 12 случаев, то с 3 февраля пошла в рост.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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