Пойманный на взятках экс-начальник колонии в Копейске отделался условным сроком

В Челябинской области вынесен приговор бывшему начальнику исправительной колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, Копейский городской суд признал бывшего начальника ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Челябинской области виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Суд установил, что в 2018-2019 годах южноуралец получил от четырех заключенных более 100 тысяч рублей за возможность пользования телефонной связью и послабления в режиме содержания. Кроме того, осужденные передали ему за возможность использования сотовой связи и беспрепятственного перемещения по территории исправительного учреждения более 250 тысяч рублей, которые он потратил на приобретение товаров для обеспечения деятельности учреждения.

Суд приговорил экс-начальника колонии к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет со штрафом в 400 тысяч рублей и запретом занимать должности на государственной службе сроком 2 года 8 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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