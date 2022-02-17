Недельная инфляция в России снизила скорость, но весна может преподнести неприятный сюрприз

В России замедлилась недельная инфляция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 5 по 11 февраля потребительские цены выросли на 0,13% – это самое низкое значение с начала года. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report.

На отчетной неделе даже отмечалось снижение цен на некоторые продукты: куриные яйца подешевели на 0,4%, свинина – на 0,3%, мясо кур – на 0,2%.

Вместе с тем, аналитики заметили ускорение роста цен на плодоовощную продукцию. Так, бананы подорожали на 2,4% против 1,8% неделей ранее, свекла – на 1,1% (0,6%), морковь – на 1,9% (1,7%).

При этом значительные инфляционные риски сохраняются. «Риск дальнейшего увеличения стоимости овощей и фруктов сохраняется до нового сезона уборки урожая, – пишут авторы канала. – Сахар будет стремительно дорожать из-за прекращения заморозки цен. То же самое ждет молочную продукцию и хлеб».

Притушить пожар инфляции могут разрабатываемые правительством меры поддержки производителей и добровольное сдерживание отпускных цен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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