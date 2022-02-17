Жительницы Магнитогорска отдали интернет-знакомому 1,2 миллиона рублей на «бизнес» со скидкой

В Магнитогорске направили в суд уголовное дело по фактам мошенничества на сумму более 1,2 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отделе полиции «Правобережный» в Магнитогорске окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего мужчины по признакам мошенничества.

Из материалов дела следует, что ранее судимый южноуралец в социальных сетях знакомился с женщинами и, войдя к ним в доверие, предлагал организовать бизнес по реализации дорогостоящих сотовых телефонов. Успех дела, по словам предприимчивого интернет-знакомого, был несомненен. Ведь мобильники он предлагал продавать по заниженной стоимости.

В дальнейшем аферист просил перевести деньги на его банковские счета якобы для приобретения товара. На самом же деле никакого бизнеса организовано не было, а после потери в общей сложности более 1,2 миллиона рублей две жительницы Магнитогорска, 42 и 38 лет, обратились в полицию.

В ходе следствия доказана причастность псевдо-бизнесмена к двум эпизодам противоправной деятельности. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд Правобережного района Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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