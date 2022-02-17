Челябинскому аэропорту придется снизить цены на телетрапы

Суд поддержал требование антимонопольщиков о снижении цент на услуги телетрапа в Челябинском аэропорту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, решение антимонопольного ведомства о признании АО «Челябинское авиапредприятие» нарушившим законодательство во второй раз подтверждено судом. На сей раз его признал законным Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Ранее Арбитражный суд Челябинской области также согласился с позицией ведомства.

Напомним, антимонопольный орган уличил компанию в злоупотреблении доминирующим положением при установлении цены на услугу использования телескопического трапа авиакомпаниями, предписав установить экономически обоснованную цену.

Дело было возбуждено по обращению Челябинской транспортной прокуратуры.

Антимонопольная служба изучила ценовую ситуацию в аэропортах страны, а также экономическую обоснованность цены АО «Челябинское авиапредприятие». Выяснилось, что стоимость этой услуги в воздушной гавани Челябинска является одной из самых высоких по сравнению с ценами в других аэропортах России.

Тариф на использование телескопического трапа в аэропорту Челябинска составляет 23 тысячи рублей в час, в других аэропортах – в диапазоне от 2 тысяч до 21 тысячи рублей в час.

За нарушение антимонопольного законодательства АО «Челябинское авиапредприятие» оштрафовано на 333 тысячи рублей. Постановление о наложении штрафа компания также обжалует в суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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