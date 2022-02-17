В Челябинской области потеплеет до +4 градусов

На Южном Урале конец недели ознаменуется оттепелью.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в пятницу, 18 февраля, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы и изморозь.

Температура ночью -11, -16, в низинах – до 22 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +1, -4 градусов, в низинах – до 10 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный, южный, 3-8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

В субботу, 19 февраля, ночью будет -11, -16, в низинах – до 23 градусов ниже нуля. Днем на западе области потеплеет до +4, на юге синоптики обещают 5-10 градусов ниже нуля, в остальных районах – 0, -5 градусов по Цельсию. Ветер южный, 4-9 метров в секунду.

В воскресенье, 20 февраля, ожидается 12-17 градусов ниже нуля, на юге – до 24 градусов мороза. Днем температура 0, -5 градусов, на юге – до -9 градусов. Ветер южный, 4-9 метров в секунду.

В Челябинске в пятницу ночью будет 14-16 градусов ниже нуля, днем -1, -3 градуса. В ночь на субботу похолодает до -11, -13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -2, -4 градусов. 20 февраля ожидается 15-17 градусов ниже нуля ночью и -2, -4 градуса – днем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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